ميسي سيد الليغا بفارق هائل عن أقرب ملاحقيه المدريدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

إفتتح قائد برشلونة، ليونيل ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 28 خلال مواجهة ​سيلتا فيغو​ التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الاسباني.



وعزز البرغوث صدارته لترتيب الهدافين برصيد 30 هدفاً مبتعداً بفارق 8 أهداف عن وصيفيه مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما ومهاجم فياريال جيرارد مورينو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ الليغا يسجل في 300 مباراة، أكثر من أي لاعب في المسابقة، علماً أن أقرب ملاحقيه هو نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس (186 مباراة).

وسجل ميسي 30 هدفاً أو أكثر 9 مرات في الموسم الواحد.