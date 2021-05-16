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ميسي سيد الليغا بفارق هائل عن أقرب ملاحقيه المدريدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

إفتتح قائد ، ليونيل ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 28 خلال مواجهة ​سيلتا فيغو​ التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الاسباني.

وعزز البرغوث صدارته لترتيب الهدافين برصيد 30 هدفاً مبتعداً بفارق 8 أهداف عن وصيفيه مهاجم كريم بنزيما ومهاجم فياريال جيرارد مورينو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ الليغا يسجل في 300 مباراة، أكثر من أي لاعب في المسابقة، علماً أن أقرب ملاحقيه هو نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس (186 مباراة).

وسجل ميسي 30 هدفاً أو أكثر 9 مرات في الموسم الواحد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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