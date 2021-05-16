مجهود مميز لبوسكيتس مع برشلونة هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

حقق سيرجيو ​بوسكيتس​ لاعب خط وسط برشلونة إحصائية مميزة مع الفريق الكتلوني خلال مسيرته الكروية.



ونجح سيرجيو بوسكيتس في صناعة الهدف الأول الذي سجله ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 28 من الشوط الأول خلال المباراة ضد سيلتا فيغو على ملعب الكامب نو في إطار الجولة السابعة والثلاثين بالدوري الإسباني.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد قدم الاسباني سيرجيو بوسكيتس 38 تمريرة حاسمة لفريق برشلونة في جميع المسابقات نصفها ترجمت لأهداف عن طريق ليونيل ميسي بواقع 19 هدفًا للأرجنتيني.