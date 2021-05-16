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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهود مميز لبوسكيتس مع برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021
حقق سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة إحصائية مميزة مع الفريق الكتلوني خلال مسيرته الكروية.
ونجح سيرجيو بوسكيتس في صناعة الهدف الأول الذي سجله ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 28 من الشوط الأول خلال المباراة ضد سيلتا فيغو على ملعب الكامب نو في إطار الجولة السابعة والثلاثين بالدوري الإسباني.
وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد قدم الاسباني سيرجيو بوسكيتس 38 تمريرة حاسمة لفريق برشلونة في جميع المسابقات نصفها ترجمت لأهداف عن طريق ليونيل ميسي بواقع 19 هدفًا للأرجنتيني.