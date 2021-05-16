الدوري الإنجليزي: رأسية اليسون تهدي ليفربول الفوز باللحظات الأخيرة على وست بروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

ضمن منافسات الجولة 36 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لكرة القدم، حقق فريق ليفربول فوزا بشق الأنفس على فريق ​وست بروميتش​ ألبيون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب ذا هاوثورنز.



استهل التسجيل فريق وست بروميتش في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة عن طريق اللاعب هال روبسون كانو مانحا التقدم لفريقه، لكن النجم المصري محمد صلاح تمكن من إحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز إنما لم يُحتسب بسبب التسلل، كما سجل وست بروميتش هدفه الثاني الذي ألغي أيضا بداعي التسلل.

وقبل لحظات من صافرة نهاية المباراة، توجّه الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى مرمى وست بورم، خلال تنفيذ ركلة ركنية للريدز، وسجل الهدف الثاني عن طريق ضربة رأسية أشعلت أجواء المباراة.