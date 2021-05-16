رقم مميز لسانشو أمام ماينز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

صنع نجم ​بورسيا دورتموند​، ​جادون سانشو​ هدفين سجلهما رافاييل غيرويرو وماركو رويس لينهي فريقه الشوط الأول من مواجهة ​ماينز​ الأحد متقدماً بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمعهما على ملعب أوبيل أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الالماني لكرة القدم.



وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن سانشو قدّم 10 تمريرات حاسمة على الأقل هذا الموسم، للموسم الثالث توالياً في الدوري الالماني.

وأضافت الشبكة أن سانشو بات "أول لاعب إنكليزي يقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 3 مواسم متتالية في الدوريات الـ5 الكبرى، منذ أن فعلها ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد، في 4 مواسم من (1997/1998 وحتى 2000/2001)".