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كاسيميرو ومودريتش في خطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

اصبح فريق ​​ مهددًا بخسارة خدمات ثنائي وسط الملعب لوكا ​مودريتش​ و​كاسيميرو​ في المباراة الأخيرة في الموسم الجاري.

ريال مدريد يعتبر مباراة ​بلباو​ نهائي آخر لا بديل عن الفوز به من أجل مواصلة الضغط وانتظار تعثر لأتلتيكو مدريد صاحب الصدارة في الوقت الحالي بفارق نقطتين فقط.

ويمكن للريال أن يخسر أي من الثنائي كاسيميرو أو مورديتش أو كليهما في حالة حصول أي منهما على البطاقة الصفراء في مباراة أتلتيك بلباو.

ولدى كاسيميرو ومورديتش 4 بطاقات صفراء في رصيدهم قبل موقعة بلباو وفي حالة تلقى الخامسة سيتعرض أي منهما إلى عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات مما يعني نهاية الموسم بالنسبة له.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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