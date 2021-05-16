سانتو: لست راض عن الأداء أمام توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

علّق المدرب نونو إسبيريتو ​سانتو​ على هزيمة فريقه ​وولفرهامبتون​ أمام ​توتنهام​ بنتيجة 2-0 في الجولة 36 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



وقال سانتو: "الأداء العام لم يكن جيدًا كما توقعنا، لكن كانت لدينا لحظات جيدة وشعرت بخيبة أمل من الطريقة التي تلقينا من خلالها الأهداف. في نهاية الشوط الأول كنا منفتحين وغير منظمين. سمحنا بتمريرات بسيطة تكسر كل الخطوط".

وأضاف: "أظهرنا رد فعل جيد في الشوط الثاني دون اختبار هوغو لوريس. كانت هناك نصف الفرص".