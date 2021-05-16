هامبورغ يخسر للمرة الثامنة ويودع أمل العودة للدرجة الاولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

فشل ​هامبورغ​ في العودة من جديد لدوري الدرجة الاولى الالماني بسقوطه المفاجئ 2-3 أمام ​أوزنابروك​ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين.



وسيخوض هامبورغ موسمه الرابع في دوري الدرجة الثانية بعدما تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم في المرحلة ما قبل الأخيرة من البطولة ليتجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن غرويتر فورت صاحب المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز السادس عشر في الدرجة الأولى.

بدوره تابع بوخوم تصدر الترتيب العام بتعادلخ 1-1 مع نورمبرغ، رافعاً رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه هولشتاين كييل، حيث يحتاج فقط لنقطة التعادل في لقائه الأخير أمام ساند هاوزن ليحجز بطاقة الصعود للدرجة الأولى للمرة السابعة.