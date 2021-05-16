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رياض محرز: تركيزنا الان على لقب دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أكد نجم مانشستر سيتي ​رياض محرز​ أنه لا يكترث كثيرًا بجائزة الكرة الذهبية واعتبر أنه يركز فقط على المباريات المتبقية لفريقه هذا الموسم.

وقال محرز "سأظل مركزًا على هذه المباراة النهائية وبتواضع شديد لست هنا لأعتقد أنني سأفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

كما أضاف "سوف نلعب المباريات المتبقية وسأحاول صناعة الفارق وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وواصل "لا أحب أن أتحدث عن نفسي كثيرًا أترك الناس هي من تضعني في تاريخ كرة القدم الجزائرية ماجر هو أسطورة كبيرة لدينا".

أما عن مستقبله وما يفكر به بشأن مسيرته الكروية فأجاب "أشعر أنني بحالة جيدة في مانشستر سيتي ليس لديّ رغبة في البحث عن مكان آخر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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