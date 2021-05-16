انفصال راشفورد عن شريكته بعد علاقة استمرت 8 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي ماركوس ​راشفورد​ انفصل عن شريكته لوسيا لوي بعد ثماني سنوات معًا.



وقد انفصل الثنائي، وكلاهما 23 عامًا، وسط ضغوط بسبب الإغلاق في المملكة المتحدة، وذُكر أن راشفورد أصيب بالإحباط بعد انفصاله عن لوسيا التي تعمل في مجال العلاقات العامة.

وفي السياق انتقلت لوسيا من منزل مهاجم مانشستر يونايتد، لكن الأصدقاء كشفوا إن الإنفصال، الذي لم يشمل أي شخص آخر، كان وديًا.