أرقام قياسية جديدة تنتظر ميسي لتحطيمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

يتربع قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي على عرش صدارة هدافي ​الدوري الاسباني​ برصيد 29 هدفاً متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، ومهاجم فياريال، الإسباني جيرارد مورينو.



ويملك البرغوث فرصة كبيرة لزيادة غلته من الأهداف خلال مواجهة سيلتا فيغو الأحد ضمن منافسات الجولة 37 من الليغا.

وأحرز ميسي لقب هداف الدوري "بيتشيتشي" 7 مرات في مسيرته، سابقاً ليتفوق على تيلمو زارا الذي حققه 6 مرات ولديه فرصة ذهبية لتعزيز رقمه القياسي.

وحال نجاح ميسي بالاحتفاظ بصدارة هدافي الليغا في الموسم الحالي، فسيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يحقق لقب الهداف للمرة الخامسة توالياً، ويفك شراكته مع الثنائي ألفريدو دي ستيفانو، وهوغو سانشيز.

وسجل ميسي 30 هدفا أو أكثر 8 مرات في الموسم الواحد، ولديه فرصة كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز للمرة التاسعة، علماً أن أسوأ معدل له كان في موسم (2016 ـ 2017) عندما اكتفى بتسجيل 25 هدفا.