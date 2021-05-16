شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع قدماً في نصف نهائي «أبطال إفريقيا» ويشكو التحكيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الأهلي المصري حامل اللقب وشباب بلوزداد الجزائري، قدماً في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوز الأول على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2-0، والثاني على الترجي التونسي في قمة مغاربية 2-0 أيضاً، في ذهاب الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب الأهلي في القاهرة، حقق حامل اللقب فوزاً مطمئناً على ضيفه صنداونز بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر (23)، والبديل صلاح محسن (89)، على الرغم من أن الفريق الجنوب إفريقي كان أكثر سيطرة على المباراة. ويلتقي الفريقان إياباً السبت المقبل، بمدينة بريتوريا.

وعلى الرغم من فوزه المريح أعلن الأهلي تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي، حيث لم يحتسب ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول بعدما اجتاح حارس مرمى صنداونز مهاجم أصحاب الأرض محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

من جهته، قال موسيماني مدرب الأهلي الحالي وصنداونز سابقاً: «خضنا ماراثون صعب أمام صنداونز، ومواجهة بدنية في المقام الأول».

وأضاف: «صنداونز فريق كبير، دائماًَ في ترشيحات التتويج بدوري الأبطال بسبب أسلوب لعبهم، ودائماً المنافس أمامهم يحتاج للصبر والذكاء وعدم الاندفاع؛ لأن الحماس الزائد يعني الخسارة أمامهم».

واعترف موسيماني الذي لعب فريقه بطريقة دفاعية لإيقاف مد صنداونز الهجومي بوجود بعض الأخطاء التي يعلمها جيداً، مؤكداً أن محمد الشناوي قدم مباراة مميزة وتصدى لفرصة خطرة، إلى جانب الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، ولكنه شدد على كون فريقه بمثابة كتيبة من الجنود.

وأضاف: «كرة القدم لا تعترف سوى بالأهداف، بالفعل لعب صنداونز بطريقة جمالية واستعراضية ربما تختلف عما كان يقدمه معي كمدرب سابق للفريق، ولكن في النهاية النتائج هي التي تحكم».

وأثنى موسيماني على البديل المميز صلاح محسن، قائلًا: «صلاح محسن يقدم مفعولاً أشبه بالسحر بعد مشاركته، ويحرز الأهداف مثلما فعل في لقاء الزمالك الأخير، ثم مباراة صنداونز».

فوز مهم

وفي المباراة الثانية على ملعب «5 جويلية» في العاصمة الجزائر سجل زكريا دراوي (34) وأمير سعيود (82) هدفي فوز شباب بلوزداد على الترجي.

وظهر الفريق الجزائري بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الأفضل انتشاراً؛ إذ استطاع تضييق المساحات أمام الفريق الزائر صاحب الخبرة الكبيرة والساعي إلى لقبه القاري الخامس والمتوج بطلاً للدوري التونسي للمرة الخامسة توالياً.

وارتأى مدرب الترجي معين الشعباني الدفع بالثلاثي الهجومي أنيس البدري، وطه ياسين الخنيسي، والليبي حمدو الهوني، إلا أن المساندة عبر الظهيرين إلياس الشتي وحمدي النقاز كانت شبه معدومة، على الرغم من جهود محمد علي بن رمضان في وسط الملعب.

وترجم الفريق المضيف أفضليته إلى تفوّق عبر زكريا دراوي من تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس التونسي معز بن شريفية، مستثمراً كرة مميزة إثر مجهود فردي ومهاري من حسين السالمي (34).

ودفع الشعباني في الشوط الثاني بأوراقه الهجومية، فأشرك الغاني خالد عبد الباسط وغيلان الشعلالي، بغية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذا الأمر منح الأفضلية للضيوف لكن لاعبي شباب بلوزداد واصلوا نهجهم بإقفال المساحات.

وعلى عكس المجريات، وإثر مرتدة سريعة قادها سعيود، مرر الكرة إلى دراوي الذي حضرها بكعب قدمه إلى سعيود المنطلق، فسدّد فور دخوله منطقة الجزاء كرة زاحفة في المرمى إلى أقصى يسار الحارس بنشريفية (82).

ويلتقي الفريقان إياباً في 22 مايو الجاري في رادس.

رباعية تشيفس

وخالف كايزر تشيفس الجنوب إفريقي كل التوقعات التي كانت ترشح سيمبا التنزاني لبلوغ دور نصف النهائي؛ إذ اكتسحه 4-0 على ملعب «سوكر سيتي» في جوهانسبورج، واقترب على نحو كبير من الدور نصف النهائي.

ولم يقدم سيمبا العرض القوي الذي دأب عليه في دور المجموعات؛ إذ ظهر مفككاً؛ الأمر الذي استغله أصحاب الأرض على أفضل نحو.

وكان مولودية الجزائر الجزائري تعادل مع ضيفه الوداد المغربي 1-1 في افتتاح مباريات ربع النهائي.