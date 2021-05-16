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صلاح وأليسون يقودان ليفربول لفوز قاتل على ويست بروميتش (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فوزا قاتلا، على مضيفه ويست بروميتش ألبيون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في الجولة الـ36 من الممتاز.

وسجل روبسون كانو هدف ويست بروميتش، الأول في الدقيقة 15.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف التعادل لليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة، ليرفع الفرعون رصيده إلى 22 هدفا ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم..

وفي الدقيقة 95 خطف الحارس أليسون بيكر هدف الفوز بضربة رأسية قاتلة، عندما تقدم عن مرماه للمشاركة في ضربة ركنية لفريقه.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ63 في المركز الخامس، متأخرا بفارق نقطة عن الرابع، فيما ظل ويست بروميتش في المركز الـ19 بـ26 نقطة. 

شاهد أهداف المباراة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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