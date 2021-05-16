بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × ويست بروميتش (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ويست بروميتش، نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-2 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ60 نقطة، فيما يقبع ويست بروميتش في المركز الـ19 حيث هبط رسميا.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه وست بروميتش ألبيون، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

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