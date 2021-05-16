شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه للاستغناء عن ياسين وبدراوى وطه فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه الجهاز الفنى لكرة اليد بالنادى الأهلى بقوة للاستغناء عن خدمات الثلاثى باهر البدراوى وعمر ياسين وممدوح طه من صفوف الفريق فى الموسم الجديد. كما سيعلن الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بالأهلى الاستغناء عن خدمات لاعبين آخرين لم يتم الاستقرار على أسمائهما حتى الآن.

فيما توصل النادى الأهلي لاتفاق مع نادى فاردوا المقدوني على إعارة حارس مرمى فريق كرة اليد ومنتخب مصر محمد عصام الطيار لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

كما كشف مصدر فى جهاز الأهلى مسبقا عن عن تلقى ثنائى الفريق أسامة الجزيرى ومحمود نعمان عرضين من الوكرة القطرى والكويت الكويتى على التوالى، لاستعارتهما لآخر الموسم، إلا أنه لم يبت حتى الآن فى العرضين حتى يتعرف على القرار النهائي من جانب مجلس إدارة النادى.