شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الإسماعيلي 27 مايو.. والأهلي يواجه إنبي 4 يونيو فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 27 مايو موعداً لمباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، على أن يواجه الفائز منهما فريق مصر المقاصة يوم 4 يونيو.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 4 يونيو موعداً لمباراة الأهلي وإنبى فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً.

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

كما يدرس المدافع الدولى محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، إجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها 3 يوليو المقبل في الدوري، خاصة أن اللاعب يحتاج لإجراء الجراحة منذ إصابته في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويخوض المباريات وفقا لبرنامج تأهيل، ولم يتمكن من إجراء الجراحة .