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الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بمزق فى العضلة الضامة

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

 

كما يدرس المدافع الدولى محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، إجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها 3 يوليو المقبل في الدوري، خاصة أن اللاعب يحتاج لإجراء الجراحة منذ إصابته في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويخوض المباريات وفقا لبرنامج تأهيل، ولم يتمكن من إجراء الجراحة بسبب ضغط المباريات.

وتحدث الجهاز الطبي مع الجهاز الفني للفريق حول تكرار شكوي الونش الفترة الماضية من الآم الركبة مما يجعل الجراحة أصبحت ضرورة حتي لا تؤثر علي مستقبل اللاعب، واستقر الرأي داخل الزمالك أن يخضع اللاعب للجراحة عقب مباراة المقاصة لأن الفريق سيكون لديه وقت كافي قبل المباراة المقبلة امام غزل المحلة يوم 10 أغسطس أي ما يزيد عن شهر وهي فترة كافية لخضوع اللاعب لجراحة وتأهيل وعودته للمباريات دون أن يتأثر الفريق لغيابه.

فى سياق متصل، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

كما قررت اللجنة إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

 

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