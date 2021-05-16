شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بمزق فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.
وتحدث الجهاز الطبي مع الجهاز الفني للفريق حول تكرار شكوي الونش الفترة الماضية من الآم الركبة مما يجعل الجراحة أصبحت ضرورة حتي لا تؤثر علي مستقبل اللاعب، واستقر الرأي داخل الزمالك أن يخضع اللاعب للجراحة عقب مباراة المقاصة لأن الفريق سيكون لديه وقت كافي قبل المباراة المقبلة امام غزل المحلة يوم 10 أغسطس أي ما يزيد عن شهر وهي فترة كافية لخضوع اللاعب لجراحة وتأهيل وعودته للمباريات دون أن يتأثر الفريق لغيابه.
فى سياق متصل، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.
كما قررت اللجنة إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.