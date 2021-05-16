شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بمزق فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

كما يدرس المدافع الدولى محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، إجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها 3 يوليو المقبل في الدوري، خاصة أن اللاعب يحتاج لإجراء الجراحة منذ إصابته في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويخوض المباريات وفقا لبرنامج تأهيل، ولم يتمكن من إجراء الجراحة بسبب ضغط المباريات.