شكرا لقرائتكم خبر عن أنيمبا يتقدم على بيراميدز بالدقيقة الأولى بخطأ كارثى من شريف إكرامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فيكتور مبومبا، لاعب فريق إنيمبا النيجيرى، على بيراميدز بهدف من خطأ كارثى لشريف إكرامى حارس مرمى الفريق السماوى، بعدما حاول مراوغة مبومبا إلا أنه لم ينجح ليسجل منها الأخير هدف التقدم فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: على جبر - أحمد سامي - أحمد فتحى - محمد حمدى، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - رمضان صبحي - محمد فاروق، وخط الهجوم: جون أنطوى.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.

وتعد تلك المباراة هى عنق الزجاجة للفريق السماوى، خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2، الأمر الذى دفع المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لتغريم كل لاعب 100 ألف جنيه مع إيقاف صرف المستحقات، كما عقداجتماعًا مطولا مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى.































































