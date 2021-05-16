شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة والقناة يعود بـ 8 مواجهات مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود غدا في تمام الرابعة عصرا، منافسات القسم الثاني بمجموعة القاهره والقناة بعد توقف طويل بمناسبة شهر رمضان، حيث تقام 8 مواجهات قوية في الجولة الثانية والعشرون للمسابقة.

وتشهد مجموعة القاهرة والقناة صراعا ناريا في القمة والقاع ، ويتصدر نادي بورتو السويس المجموعة برصيد 35 نقطة، يليه الترسانة بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة، والداخلية الثالث بنفس الرصيد 34 نقطة، وكوكاكولا الرابع 32 نقطة والقناة في المركز الخامس 31 نقطة.

وتقام غدا المباريات التالية:

الترسانة مع الداخلية

بتروجت مع زد

السكة الحديد مع جمهورية شبين

النجوم مع سرس الليان

بورتو السويس امام النصر

المريخ ومنتخب السويس

كوكاكولا والزرقا

طنطا مع القناة