شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: دجلة إدارة محترفة لا تتعامل بمبدأ القطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق وادى دجلة، أن فريقه يعانى لأنه أراد تكوين فريق جديد من الناشئين واللاعبين الصاعدين، وأراد أن يقدم كرة قدم جميلة مثل الإسماعيلي في جيله الذهبي.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "دجلة إدارة محترفة لا تتعامل بمبدأ القعطة، جاء تاكيس جونياس وحاول تطبيق طريقة لعب مختلفة، لكن حدثت فجوة بين فكر المدرب وامكانيات اللاعبين، دجلة مش السيتي وجونياس مش جوارديولا، لذلك انهار الفريق.

وتابع المدرب العام لدجلة، "جونياس كان مدرب عالمي، وحصل على الفرصة كاملة، لكنه كان السبب في رحيل عدد من اللاعبين المميزين لأنهم لا يناسبوا فكره الكروي، لذلك بقى الفريق بمجموعة من اللاعبين الصاعدين، وأي مدرب يأتى بعده مطالب بالعمل على المجموعة الحالية، وهي مجموعة واعدة لكنها تفتقد الخبرة".

واختتم عبد الواحد بأن المدير الفني الحالي ماريو سالاس يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنها تحتاج لوقت حتى يتقنها اللاعبون، الفريق يقدم كرة قدم جميلة بشهادة جميع المتابعين، لكن ما يبقيك في المنافسة هي النتائج وليس المستوى والأداء الجميل، ونحاول في الفترة المقبلة أن نجمع بين النتيجة والأداء".