شكرا لقرائتكم خبر عن صراع البقاء يشتعل فى المجموعة الثالثة والقمة محلك سر بعد الجولة الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباريات الجولة 21 المجموعة الثالثة وجاءت نتائج المباريات كالتالي خسر فريق فاركو نقطتين بالتعادل خارج ملعبه أمام كفر الشيخ في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/2 أحرز لفاركو محمود مسعود وعلي بهيج وكفر الشيخ احمد كفتة من ركلة جزاء وهادي رياض بهذه النتيجة واصل فاركو التربع علي قمة المجموعة الثالثة برصيد 44 نقطة بينما جاء رصيد كفر الشيخ 20 نقطة .

ورفض حرس الحدود هدية فاركو حيث خسر نقطتين غاليتين علي ملعبه بالتعادل مع سبورتنج 1/1 أحرز هدف الحرس وليد عادل واحرز هدف سبورتنج العربي جمال هذه النتيجة رفعت رصيد الحرس الي 42 نقطة في المركز الثاني كما ارتفع رصيد سبورتنج الي 26 نقطة

وحقق الأوليمبي فوزا غاليا علي بلدية المحلة بنتيجة 1/2 أحرز هدفي الأوليمبي مروان شاهين وحسين حمدي واحرز هدف البلدية عمار شرف ورفع الأوليمبي رصيده الي 37 نقطة صعد بعد للمركز الثالث وتراجع البلدية المركز الرابع برصيد 36 نقطة .

كما أسفرت باقى النتائج عن فوز الحمام خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل للاشئ ، كما تعادل الجزيرة والحمام بثلاثة أهداف لمثلهم ، بينما حقق أبو قير للأسمدة فوزا ثمينا خارج ملعبه على مالية كفر الزيات بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليستمر فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة .

فى الوقت الذى اكتفى فيه دكرنس بالتعادل السلبى على ملعبه أمام الرجاء المطروحى ، كما تعادل دمنهور وبنى عبيد بهدف لمثله .