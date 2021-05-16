شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز 1 - 1 أنيمبا فى الشوط الأول.. وإصابة محمد فاروق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيرى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم أنيمبا على بيراميدز فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه.

هدف أنيمبا

هدف بيراميدز

وفى الدقيقة 24 سقط محمد فاروق متأثرًا بإصابة فى العضلة الخلفية، ليقرر المدير الفنى الأرجنتينى رودلفو أروابارينا إجراء أول تبديل بخروج اللاعب ونزول أحمد توفيق بدلاً منه.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: على جبر - أحمد سامي - أحمد فتحى - محمد حمدى، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - رمضان صبحي - محمد فاروق، وخط الهجوم: جون أنطوى.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.

وتعد تلك المباراة هى عنق الزجاجة للفريق السماوى، خاصة أنها أول مواجهة يخوضها بعد السقوط أمام سيراميكا فى بطولة الدورى، والتى خسرها بيراميدز بنتيجة 4 / 2، الأمر الذى دفع المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لتغريم كل لاعب 100 ألف جنيه مع إيقاف صرف المستحقات، كما عقد اجتماعًا مطولا مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى.































































