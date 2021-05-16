شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2003 يهزم الزمالك بهدف نظيف فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق الزمالك مواليد 2003 الهزيمة من الأهلى بنتيجة هدف دون رد، فى إطار اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم 15 من بطولة الجمهورية للناشئين.

سجل الأهلى هدف فى الدقيقة 6 من عمر الشوط الثانى، عن طريق عرضية سكنت شباك الزمالك، وسيطر بعدها أبناء ميت عقبة وضاعت أكثر من فرصة محققة، لينتهى اللقاء بهزيمة ناشئى الفارس الأبيض.

وبعد هذه الخسارة توقف رصيد الزمالك عند 32 نقطة فى صدارة الترتيب، وارتفع رصيد الأهلى إلى 27 نقطة.

وأقيمت المباراة تحت أنظار محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لنادى الزمالك الذى حرص على حضور المباراة، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية.

كما حرص بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين و غانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكرى حسن المدير الإدارى لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.

وشهدت المباراة حضور الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر على حضور مباراة الزمالك والأهلى مواليد 2003، من أجل متابعة أفضل العناصر واختيارهم لصفوف المنتخب.