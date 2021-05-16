الخليج 365 يكشف.. قمة ناشئي الأهلي والزمالك تنتهي بمشادة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي في أنهاء أزمة عنيفة عقب مباراة فريق الناشئين مواليد 2003 مع الزمالك التي جرت في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وعقب نهاية المباراة بفوز الأهلي دخل بعض الحاضرين للقاء في مناوشات مع لاعبي شباب الفريق الأحمر الذين ردوا عليهم.

وأفاد مراسل الخليج 365 بان الأمور كادت أن تتطور لولا تدخل عدد من المتواجدين لإنهاء الأزمة بنجاح.

وقام خالد بيبو بتجميع اللاعبين برفقة شريف عبدالفضيل المدير الفني وتهدئتهم واحتواء الموقف، على الرغم من التهجم والاعتداء اللفظي عليهم.

وغادر فريق الأهلي مقر نادي الزمالك بعد انتهاء المشادة بصورة طبيعية.