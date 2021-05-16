الزمالك يكشف حجم إصابة محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
أعلن نادي الزمالك، عن حجم إصابة مدافعه محمود علاء، بعد تعرضه للإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة 22 من دوري WE المصري.
وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي.
وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.