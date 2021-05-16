الزمالك يكشف حجم إصابة محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن نادي الزمالك، عن حجم إصابة مدافعه محمود علاء، بعد تعرضه للإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة 22 من دوري WE المصري.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة أمس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي.

وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.