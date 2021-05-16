اتحاد الكرة يعلن تغريم الزمالك 70 ألف جنيه.. وإيقاف طولان مباراتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مساء اليوم الأحد، تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق في الشوط الأول لمباراته الماضية أمام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة المسابقات عقوبة الإيقاف ضد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي خلال مباراة الزمالك وإنبي.

وفاز الزمالك أمام نظيره إنبي بنتيجة، 3-1، مساء أمس الأول، ضمن الجولة الـ22 من دوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاطعن الأهلي الذي يتبقى له 3 مباريات ليتساوى مع الزمالك.