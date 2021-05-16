الأهلي يهزم الزمالك في دوري الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي "مواليد ٢٠٠٣" فوزاً على مضيفه الزمالك، بهدف دون رد، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء ضمن الجولة ١٥ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٥٤ من زمن المباراة، عن طريق المدافع إبراهيم عبد الحكيم من كرة رأسية حولها نحو المرمى بعد تنفيذ ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني شارك محمود حمدي بدلا من عبد الرحمن شريف، ومحمد محمود "الوحش" بدلا من محمد وائل، وسمير محمد بدلا من ميدو أسامة، ويوسف نوفل بدلا من الوحش الذي تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

بوهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرتين.