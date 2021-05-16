الأهلي يهزم الزمالك في دوري الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي "مواليد ٢٠٠٣" فوزاً على مضيفه الزمالك، بهدف دون رد، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء ضمن الجولة ١٥ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.
جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٥٤ من زمن المباراة، عن طريق المدافع إبراهيم عبد الحكيم من كرة رأسية حولها نحو المرمى بعد تنفيذ ركلة ركنية.
وفي الشوط الثاني شارك محمود حمدي بدلا من عبد الرحمن شريف، ومحمد محمود "الوحش" بدلا من محمد وائل، وسمير محمد بدلا من ميدو أسامة، ويوسف نوفل بدلا من الوحش الذي تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.
بوهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرتين.