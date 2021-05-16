بالفيديو.. صلاح يلحق بـ "كين" في صدارة هدافي بريميرليج.. ويعادل رقم أديبايور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدرك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول التعادل لفريقه في مواجهة وست برومتش ألبيون المقامة على ملعب "ذا هاوثورنس" ضمن منافسات الأسبوع الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ33 بعدما حصل على الكرة من ساديو ماني على حدود منطقة الجزاء، ليسددها بطريقة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى وست برومتش.

وبهذا الهدف، يرفع صلاح رصيده إلى 22 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع هاري كين قائد توتنهام في صدارة الهدافين قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وسبق لمحمد صلاح، صاحب الـ21 هدفا حتى الآن هذا الموسم، الفوز بلقب الحذاء الذهبي بعد التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2017-2018 و2018-2019، ليعود هذا الموسم للمنافسة بقوة.

وفي حالة تساوي صلاح مع هاري كين في الأهداف حتى انتهاء الموسم سيحصل كل لاعب منهما على الحذاء الذهبي، وهو ما حدث في آخر تتويج للنجم المصري عندما تقاسم الجائزة مع الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول، وبيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

محمد صلاح - 22 هدفا

هاري كين - 22 هدفا

برونو فيرنانديز - 18 هدفا

سون هيونج مين - 17 هدفا

دومينيك كالفريت لوين - 16 هدفا

باتريك بامفورد - 15 هدفاً

وفي سياق آخر، وصل صلاح إلى الهدف رقم 97 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المرتبة الثانية بين أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في بريميرليج، متساويا مع التوجولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا).

ووسَّع صلاح الفارق مع النيجيري ياكوبو إيجبيني صاحب الـ95 هدفا وزميله السنغالي ساديو ماني في ليفربول، الذي سجل 93 هدفا.

وبات صلاح على بُعد سبعة أهداف فقط ليصبح أكثر لاعب إفريقي يُسجل أهدافا في تاريخ بريميرليج، حيث يعتلي الإيفواري ديدييه دروجبا العرش برصيد 104 هدفاً.

أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج:

ديدييه دروجبا - 104 هدفا.

محمد صلاح - 97 هدفا.

إيمانويل أديبايور - 97 هدفا.

ياكوبو إيجبيني - 95 هدفا.

ساديو ماني - 93 هدفا.