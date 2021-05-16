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هدية لا ترد.. خطأ كارثي من إكرامي يمنح التقدم لإنيمبا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- فريد قطب:

تسبب شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، في دخول شباكه هدفا مبكرا أمام إنيمبا النيجيري، ي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، أعاد المدافع علي جبر الكرة لشريف إكرامي الذي حاول مراوغة لاعب انيمبا لكن الأخير حصل على الكرة وسجل الهدف الأول للفريق النيجيري.

واستغل فيكتور مبوما الخطا الكارثي لشريف إكرامي في تسجيل الهدف الأول لفريق انيمبا، قبل أن يتمكن اللاعب رمضان صبحي من إدراك التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 15.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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