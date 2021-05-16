ربع نهائي الكونفدرالية.. القطن يفوز.. وتعادل الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فاز فريق القطن الكاميروني على ضيفه جراف دي داكار السنغالي 1 / صفر، اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

ويدين القطن بالفضل في هذا الفوز للاعبه لامبيرت أريانا في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد الشيخ كوني لاعب جراف دي داكار في الدقيقة 37.

ويكفي القطن التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز ليتأهل للدور التالي، فيما يحتاج جراف دي داكار للفوز بفارق أكثر من هدفين ليصعد للدور التالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين شبيبة القبائل الجزائري والصفاقسي التونسي.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات نفس الدور، تعادل فريق الرجاء المغربي مع مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 1/1.

وتقدم فينسنت بولي لفريق أورلاندو بيراتس في الدقيقة 39 وتعادل الرجاء عن طريق بين مالانجو في الدقيقة 60.

ويكفي الرجاء الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور قبل النهائي، في مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل، فيما يحتاج أورلاندو بيراتس للفوز بأي نتيجة أو التعادل بفارق أكثر من هدف للتأهل للدور التالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بيراميدز وإنييمبا النيجري.