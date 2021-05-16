أليجري على رأس المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري الفرنسي يأتي على رأس المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في الموسم الجديد.

وكان زيدان أخبر لاعبي ريال مدريد بالفعل أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن أليجري تقدم في خيارات ريال مدريد على راؤول جونزاليس النجم السابق للفريق ومدرب ريال مدريد كاستيا، بجانب يواخيم لوف، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن أليجري بات الخيار المفضل لدى ريال مدريد من أجل تولي قيادة الفريق الملكي خلفا لزيدان، مضيفة أنه ارتبط بالنادي خلال الفترة الماضية لكن التزامه مع يوفنتوس حال دون تحرك.

وظل أليجري البالغ من العمر 53 عاما بلا ناد لمدة عامين بعدما ترك منصبه في يوفنتوس عام 2019 عقب خمس سنوات قضاها مع السيدة العجوز.

ووفقا لما كشفه صحفي "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو، فإن أليجري عقد اجتماعا مع مسؤولي ريال مدريد هذا الأسبوع، وكان على "اتصال مباشر" مع النادي الملكي منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف أن أليجري تلقى عدة عروض من الأندية الإيطالية، لكن أولوية المدرب هي ريال مدريد وينتظر الحصول على عرض مناسب من أجل التوقيع.

وخرج ريال مدريد من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، وقبل مواجهة إشبيلية الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني التي انتهت (2-2)، أخبر زيدان لاعبيه بقرار الرحيل.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن زيدان أخبر لاعبيه بأنه فكر طويلا ومليا بشأن هذا القرار وأنه قرار نهائي، ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد قد انتهى وأنه حان الوقت للتنحي.

وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه في 2018.

وفاز زيدان بـ11 لقبا مع النادي الملكي ومازال ينافس على اللقب الثاني عشر له مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم.