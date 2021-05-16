مباشر.. بيراميدز 4 - 1 إنيمبا.. إبراهيم عادل يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- فريد قطب:

حقق فريق بيراميدز فوزاً كبيراً على نظيره أنيمبا النيجيري، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحول بيراميدز تأخره بهدف سجله فيكتور مبوما في الدقيقة الأولى، إلى فوز بأربعة أهداف، ليضع قدماً في نصف النهائي.

وسجل أهداف بيراميدز كل من رمضان صبحي في الدقيقة 15، عبد الله السعيد في الدقيقة 49، وإبراهيم عادل في الدقيقتين 58 و67.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي - عبدالله السعيد - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي.

أحداث المباراة

تسبب شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، في دخول شباكه هدفا مبكرا أمام إنيمبا النيجيري، ي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، أعاد المدافع علي جبر الكرة لشريف إكرامي الذي حاول مراوغة لاعب انيمبا لكن الأخير حصل على الكرة وسجل الهدف الأول للفريق النيجيري.

واستغل فيكتور مبوما الخطا الكارثي لشريف إكرامي في تسجيل الهدف الأول لفريق انيمبا، قبل أن يتمكن اللاعب رمضان صبحي من إدراك التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 24، قرر مدرب بيراميدز إجراء تبديل بدخول أحمد توفيق بدلا من اللاعب محمد فاروق في الدقيقة 24.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أحمد سامي لاعب بيراميدز مع حلول الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب بيراميدز باللاعب إبراهيم عادل بدلا من جون أنتوي في الدقيقة 46، قبل أن يسجل عبدالله السعيد الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 49.

وسجل إبراهيم عادل الذي حل بديلا في الشوط الثاني الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 53، وعاد نفس اللاعب وسجل هدفه الثاني والرابع لبيراميدز في الدقيقة 67.