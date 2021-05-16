الدوري الانجليزي | مشاهدة فيديو اهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021، لحساب الجولة 36، والتي يستضيفها ملعب ذا هاوثورنس.

انتهت نتيجة الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، افتتح وست بروميتش التسجيل فى الدقيقة 15 بواسطة مهاجمه الويلزي “هال روبسون كانو” بعدما ضرب مصيدة التسلل وسدد كرة بباطن القدم على يمين أليسون بيكر.

وفى الدقيقة 33 تدارك ليفربول هدف التعادل عن طريق هداف الفريق “محمد صلاح” بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء ذهبت فى الزاوية البعيدة للحارس سام جونستون الذي حاول ابعادها لكنه فشل.

بهذا الهدف تقاسم محمد صلاح صدارة هدافي جدول البريميرليج مع مهاجم توتنهام “هاري كين” برصيد 22 هدف لكل لاعب.

ويتطلع ليفربول إلى مواصلة رحلته نحو الصعود إلى “التوب 4″، والتي بدأها في الجولة الماضية بفوزه على مانشستر يونايتد، وذلك من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعد مباراة ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون اليوم بمثابة النهائي، بالإضافة إلى المباراتين القادمتين، حيث سيلعب من أجل الفوز فقط ولا غيره.

ويتواجد ليفربول في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع “تشيلسي”، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “ليستر سيتي”، ويمتلك الريدز 60 نقطة في رصيده، جمعها من 17 انتصارًا، و9 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم.

في المقابل، تأكد هبوط فريق وست بروميتش ألبيون إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، ورغم ذلك سيبحث مدربه سام ألارديس إلى ترك بصمته بإيذاء ليفربول وتعطيل رحلته نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.