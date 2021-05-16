يلا شوت | شاهد بث مباشر برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو لحساب الجولة 37 في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

يستقبل برشلونة فريق سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو، في مباراة الأمل الأخير ضمن الجولة 37 في الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة إلى معجزة من أجل خطف لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية الموسم، خاصة بعد تعادله المفاجئ والغريب في الجولة الماضية أمام ليفانتي.

وبشكلٍ عام حصد برشلونة خمس نقاط فقط من آخر 12 نقطة متاحة في الدوري الاسباني، في أسوأ فترة له بالمسابقة منذ بداية نوفمبر من العام الماضي.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول الترتيب خلف صاحب المركز الثاني “ريال مدريد” بنقطتين، ويفصله 4 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”، ويمتلك البرسا في رصيده 76 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما خسر 6 مرات.

في المقابل، يتطلع نادي سيلتا فيجو إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإسباني، على أمل أن يتعثر فياريال وريال بيتيس من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، أو دوري المؤتمر الأوروبي.

ويقبع سيلتا فيجو في المركز الثامن وفي رصيده 50 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن صاحب المركز السابع “فياريال”، وصاحب المركز السادس “ريال بيتيس”.

وتنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على قناة بي إن سبورتس 3 وبريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة موفي ستار لاليحا 2.

ويدير مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو، الحكم الاسباني “ريكاردو دي بورغوس بينجويتكسيا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

برشلونة 1-1 سيلتا فيغو

ملعب كامب نو (مدينة برشلونة – كتالونيا)

الدوري الإسباني (الجولة 37)

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بث مباشر برشلونة وسيلتا فيغو

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الليجا الاسبانية

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة (محمود ماهر) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – آراوخو – بيكيه – لينجليه – بوسكيتس – ألبا – بيدري – موريبا – عثمان ديمبيلي – ميسي – جريزمان.

تير شتيجن – آراوخو – بيكيه – لينجليه – بوسكيتس – ألبا – بيدري – موريبا – عثمان ديمبيلي – ميسي – جريزمان. تشكيلة سيلتا فيغو اليوم: فيار – كاريكول – دومينجيز – آراوخو – فاسكيز – سواريز – نوليتو – بيلتران – مينديز – سانتي مينا – أسباس.

الشوط الأول

الدقيقة 28 | جوووووووووووول..ميسي يسجل الهدف الأول برأسية جميلة بعد تلقيه تمريرة طولية من سيرجيو بوسكيتس بين ثنائي قلب دفاع سيلتا فيغو ليضعها على أقصى يمين الحارس الذي ارتمى دون جدوى.

الدقيقة 38 | جوووووووووول…سانتي مينا يسجل هدف تعادل سيلتا فيغو 1/1 بتصويبة مركونة بباطن القدم من مسافة 22 ياردة دون التعرض لأي ضغط لحظة التسديد من جيرارد بيكيه.