يلا شوت | شاهد بث مباشر مباراة شبيبة القبائل والصفاقسي في الكونفدرالية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة اون لاين لواحدة من قمم مباريات اليوم الأحد 16 مايو 2021 بين الصفاقسي وشبيبة القبائل في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

تنطلق مواجهة شبيبة القبائل ضد الصفاقسي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش و17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف هذه المباراة ملعب نادي الصفاقسي التونسي، الطيب المهيري، الذي يتسع لـ 22 ألف مقعد، لكن دون حضور جمهور بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتنقل مباراة شبيبة القبائل الجزائري والصفاقسي التونسي في بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس HD4، بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

وسيدخل الصفاقسي مباراة اليوم أمام شبيبة القبائل بدافع الانتقام من الكرة الجزائرية، بعدما تسبب أحد كبارها “مولودية الجزائر” في إبعاده عن دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وخسر الصفاقسي أمام عميد أندية الجزائر في الدور الإقصائي الثالث بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة هدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى صعيد تاريخ مواجهات الصفاقسي وشبيبة القبائل، فقد تقابلا في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا عام 2006، وفاز الصفاقسي في المباراتين بنتيجة 1/صفر و2/صفر، لينجح الفريق الملقب بيوفنتوس العرب في بلوغ النهائي الذي خسره بهدف محمد أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة من لقاء الإياب على الملعب الأولمبي برادس.

وأفتتحت مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية 2021 بعد عصر اليوم بمباراة القطن الكاميروني وجراف دي داكار السنغالي، على ملعب الأول رومدي أدجيا، وانتهت بفوز قطن سبورت بهدف دون رد سُجل في الدقيقة 89 بواسطة لامبيرت آريانا.

وفي نفس التوقيت لعبت مباراة بين آورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والرجاء البيضاوي المغربي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب آورلاندو، وسجل أصحاب الضيافة أولاً عبر فينسينت بولي في الدقيقة 39، وعدل النتيجة المهاجم الكونجولي بين مالانجو في الدقيقة 60.

الصفاقسي 0-0 شبيبة القبائل

ملعب الطيب المهيري (مدينة صفاقس – تونس)

كأس الكونفدرالية (ذهاب دور ال8)

جارية الآن

اضغط هنا وشاهد مباراة شبيبة القبائل والصفاقسي في الكونفدرالية مع يلا شوت

بث مباشر الصفاقسي شبيبة القبائل