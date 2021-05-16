نتيجة مباراة الرجاء واورلاندو بيراتس في كأس الكونفيدرالية الأفريقية «تعادل ثمين للنسور»

تعرف على نتيجة مباراة الرجاء المغربي واورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

عاد نادي الرجاء بتعادلٍ ثمين من أمام مضيفه اورلاندو بيراتس بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب أورلاندو، بمدينة جوهانسبورج.

وسجل هدف فريق اورلاندو بيراتس المهاجم الجنوب أفريقي “هوتو”، في الدقيقة (39)، قبل أن يعدل المهاجم الكونجولي “بين مالانجو” النتيجة لصالح الرجاء في الدقيقة (60).

وانطلقت صافرة بداية مباراة الرجاء واورلاندو بيراتس، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت المغرب، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وبحث صاحب الأرض “اورلاندو بيراتس” عن الأفضلية منذ بداية المباراة، وكاد المهاجم هوتو يخطف هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعدما حاول لمس عرضية بونجاني ولكن الزنيتي أبعد الكرة ببراعة.

وتصدى الزنيتي لكرة أخرى خطيرة في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل الظهير الأيمن جوسيتي عرضية ارتطمت في قدم جبيرة وحولت مسارها في المرمى.

وحاول بين مالانجو تهديد مرمى اورلاندو في الدقيقة (21)، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن ذهبت بعيدة كل البعد عن الحارس سانديلاندس.

واستغل سفيان رحيمي كرة عائدة مدافع اورلاندو داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مباشرة في المرمى، ولكن وصلت سهلة في يد الحارس عند الدقيقة (27).

وأهدر فريق اورلاندو فرصة هدف محقق في الدقيقة (30)، بعدما مرت عرضية جوسيتي من أمام المهاجم الغير مراقب من مدافعي الرجاء “هوتو”.

ورد نادي الرجاء بفرصة خطيرة، صنعها نجوما، حيث أرسل عرضية رائعة أبعدها مدافع اورلاندو في اللحظة الأخيرة قبل أن تصل على رأس مالانجو داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة (32).

واستغل المهاجم هوتو كرة عائدة من مدافع الرجاء وضعته في مواجهة المرمى، ليسجل منها هدف التقدم لفريق اورلاندو عند الدقيقة (39).

وأضاع بين مالانجو فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة (43)، بعدما وصلته كرة طولية داخل منطقة الجزاء سددها في قدم مدافع اورلاندو، لينتهي الشوط الأول بتقدم اورلاندو بهدفٍ دون رد.

نتيجة مباراة الرجاء واورلاندو – الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، طالب لاعبو الرجاء حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع اورلاندو داخل المنطقة في الدقيقة (47)، ولكنه أشار إلى استكمال اللعب.

وخطف بين مالانجو هدف التعادل لفريق الرجاء في الدقيقة (60)، بعد مجهود فردي رائع، حيث روض كرة طولية على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافع ارولاندو قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس سانديلاندس.

وتقدم الرجاء من أجل خطف الهدف الثاني، وسدد البديل محمد زريدة كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (66)، مرت بعيدة بجوار القائم الأيمن.

وواصل الرجاء ضغطه، حتى سنحت له فرصة أخرى في الدقيقة (71)، فشل نجوما في استغلالها بعدما انفرد بالكرة من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية بعيدة تمامًا، مرت من الجميع.

وكان فريق الرجاء قريب خطف الانتصار في الدقيقة (89)، بعدما اقتحم السعداوي منطقة جزاء اورلاندو ومرر كرة إلى مالانجو الذي سددها مباشرة في المرمى، ولكن الكرة ارتدت من قدم المدافع.

وأنفذ أنس الزنيتي فريق الرجاء من الخسارة، بتصديه لكرة انفراد من الظهير الأيسر البديل “بيساكا ماكو” في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بين النسور وارولاندو بنتيجة (1-1).

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