بث مباشر | شاهد ريال مدريد واتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني «يلا شوت»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو لحساب الجولة 37 في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على اتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس، في مباراة تلعب دورًا كبيرًا في حسم لقب الدوري الإسباني، المنحصر بين النادي الملكي وجاره اتلتيكو مدريد، والغريم برشلونة.

وسيخوض ريال مدريد المواجهة كنهائي، حيث لن يفيده سوى الانتصار، على أمل أن يتعثر المتصدر أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا سواء بالتعادل أو الخسارة في المباراة التي تقام في نفس التوقيت، من أجل خطف الصدارة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 78 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الأول “أتلتيكو مدريد”، وبفارق نقطتين عن “برشلونة” الذي يقبع في المركز الثالث.

ويدخل ريال مدريد المباراة مفتقدًا خدمات كل من، “توني كروس، ماريانو دياز، فيرلاند ميندي، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، سيرجيو راموس، ورفائيل فاران”.

على الجهة المقابلة، فقد اتلتيك بيلباو فرصة اللعب في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، سواء دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، أو حتى دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم ذلك، سيبحث اتلتيك بيلباو عن تحقيق الفوز على ريال مدريد من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، أو على الأقل الحفاظ على مركزه الحالي.

ويقبع اتلتيك بيلباو في المركز التاسع وفي جعبته 46 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن الثامن “سلتا فيغو”، وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز العاشر “غرناطة”.

ويغيب عن اتلتيك بيلباو في مواجهة ريال مدريد اليوم، قائده ونجم الفريق “إيكر مونياين”، بالإضافة إلى كل من، “ياري ألفاريز، يوري بيرشيشي، أندير كابا، ليكيوي، بيرو نولاسكويان، وأوير زاراجا”.

وتنقل مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تذاع على قناة لاليحا تي في بار.

ويدير مواجهة ريال مدريد واتلتيك بيلباو، الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد – أتلتيك بيلباو

ملعب سان ماميس

الدوري الاسباني (الجولة 37)

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تشكيلة ريال مدريد الأساسية: تيبو كورتوا – ميجيل جوتيريز – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – ألفارو أودريوزولا – فيدي فالفيردي – كارلوس كاسميرو – لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو جوس.

دكة بدلاء ريال مدريد: لونين – التوبي – مارسيلو – ايسكو – بلانكو – اسينسيو – هازارد – ماريانو.

تشكيلة أتلتيك بيلباو: أوناي سيمون – اوسكار دي ماركوس – يراز ألفاريز – اينييغو مارتينيز – مكيل بالينزياغا – أليكس بيرينجور – داني غارسيا – أوناي فينسيدور – جون مورسييو – إينياكي ويليامز – أوهيان سانسيت.