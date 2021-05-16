بي إن سبورتس: أليجري خليفة زين الدين زيدان في ريال مدريد

أكدت مصادر قناة بي إن سبورتس دخول إدارة ريال مدريد في مفاوضات جادة مع المدير الفني الإيطالي “ماسيميليانو أليجري” لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي بدءًا من الموسم المقبل 2022/2021.

وبحسب جميع المصادر الإسبانية فإن أيام زين الدين زيدان مع ريال مدريد باتت محدودة، حيث بدأت الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز التواصل مع مدير فني جديد، قيل في البداية أنه أسطورة النادي وهدافه التاريخي السابق في دوري أبطال أوروبا “راؤول جونزاليس” الذي يدرب حاليًا فريق ريال مدريد كاستيا.

لكن مصادر قناة بي إن سبورتس تحدثت بعد عصر اليوم عن إمكانية وصول مدرب يوفينتوس الأسبق “ماسيميليانو أليجري” إلى النادي الملكي هذا الصيف.

وقالت بي إن سبورتس في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر “مراسلنا يؤكد أن ريال مدريد يفاوض الإيطالي أليجري لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان”.

وتحدث مراسل بي إن سبورتس في إيطاليا “حسين ياسين” عن وجود مفاوضات حقيقية بين أليجري وإدارة ريال مدريد لتولي المسؤولية، نظرًا لعدم ثقة بعض أعضاء مجلس إدارة الريال في منح المسؤولية لراؤول جونزاليس لسابق فشل مدرب ريال مدريد كاستيا السابق “سانتياجو سولاري” في مهمته كمدرب مؤقت بعد الإطاحة بالمدرب الإسباني جولين لوبيتيغي عام 2018.