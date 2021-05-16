يعتبر نادي ليل الفرنسي والملقب بـ “Les Dogues” (الكلاب) من أعرق الأندية الفرنسية، وهو أول نادي فرنسي يتغلب على نادي ميلان الإيطالي وذلك خلال دوري أبطال اوروبا 2006 بعد أن فاز عليه في عقر داره، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات نادي ليل الفرنسي.

يرجع تأسيس نادي ليل الفرنسي الى عام 1944، ويتخذ من مدينة ليل الفرنسية مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب ليل متروبول الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به ليل الفرنسي الى عام 1945 عندما فاز لقب الدوري الفرنسي، وعلى الصعيد الأوروبي تُوج ليل بكأس الأنترتوتو عام 2004.

ولم يترك ليل أي بصمة أوروبية، وذلك رغم مشاركته مؤخراً في عدة مناسبات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وحقق نادي ليل لقب الدروي الفرنسي 3 مرات، واحتفل بالتتويج في كأس فرنسا 6 مرات، وهو أحد فريقين فقط حافظ على لقب كأس فرنسا 3 سنوات متتالية.

وترتبط بنادي ليل علاقة عداوة قوية مع نادي لنس، حيث يخوضان معاً ديربي شمال فرنسا.

جدير بالذكر ان هناك علاقة غير مباشرة تربط منتخب الجزائر بنادي ليل الفرنسي، ألا وهي المدرب وحيد خليلهودزيتش.

فوحيد هو المدرب الذي قاد الجزائر لمونديال 2014، ثم الصعود بها أول مرة لدور الـ 16، حيث عذب منتخب المانيا التي حملت اللقب لاحقاً، قبل الخروج خاسراً بالأوقات الإضافية.

هذا المدرب تولى تدريب ليل عام 1998 والفريق يعاني من أجل البقاء في الدرجة الثانية وعدم الهبوط للدرجة الثالثة، لكنه استطاع سريعاً أن يصعد بالفريق، ويلعب موسم 2000-2011 في الدرجة الأولى ويحتل المركز الثالث ويشارك في دوري الأبطال، ويعيد الفريق للطريق الصحيح.

إليكم سجل بطولات ليل الفرنسي (محلياً – أوروبياً)

كم مرة فاز ليل بالدوري الفرنسي؟

البطل 3 مرات مواسم: (1945–46، 1953–54، 2010–11)

كم مرة فاز ليل بكأس فرنسا؟

البطل 6 مرات أعوام: (1946، 1947، 1948، 1953، 1955، 2011)

الدوري الفرنسي الدرجة الثانية

ليل البطل 4 مرات مواسم: (1963–64، 1973–74، 1977–78، 1999–00)

كأس الرابطة الفرنسية

ليل الوصيف مرة واحدة موسم: (2015–16)

كأس الأنترتوتو

البطل مرة واحدة عام: (2004)

كأس لاتينا

الوصيف مرة واحدة عام: (1951)

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