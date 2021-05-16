بث مباشر | مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا فى الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا لحساب الجولة 37 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

يستقبل اتلتيكو مدريد على ملعبه “واندا ميتروبوليتانو” فريق اوساسونا فى الجولة قبل الأخيرة من الليجا، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة صدارة ترتيب جدول الدوري الاسباني.

ويطمح رجال المدرب الارجنتين “دييجو سيميوني” في تحقيق الانتصار الذي قد يمنحهم لقب الدوري الاسباني، حال تعثر منافسه ريال مدريد خلال مواجهة أتلتيك بلباو والتي تقام فى نفس التوقيت.

ويدخل أتلتيكو مدريد لقاء اليوم وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 80 نقطة، جمعها من 24 فوز، و8 تعادلات، مقابل 4 هزائم، وسجل لاعبوه 63 هدفاً بينما استقبلت شباكه 23 هدفاً.

على الجانب الآخر يدخل اوساسونا لقاء اليوم محتلا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 44 نقطة، جمعها من 11 فوز، و11 تعادل، و14 هزيمة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكه 45 هدفاً.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين اتلتيكو مدريد واوساسونا فى الدوري الاسباني (الجولة 8) قد انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 3-1.

بث مباشر اتلتيكو مدريد واوساسونا

تنطلق صافرة بداية مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الاسبانية مدريد.

تنقل مباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا فى الدوري الاسباني على قناة بي إن سبورتس إتش دي (2) بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل ايضا على قناة بي إن سبورت كونكت.

اتلتيكو مدريد (-) اوساسونا

الدوري الاسباني (الجولة 37)

ملعب واندا ميتروبوليتانو – مدريد