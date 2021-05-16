بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز وانيمبا فى كأس الكونفدرالية الافريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وانيمبا فى ذهاب دور ثمن النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 16 مايو 2021.

يستقبل بيراميدز المصري فريق انيمبا النيجيري على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة وعينه على تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله الى الدور التالي قبل لقاء الإياب فى نيجيريا.

سقط فريق بيراميدز في فخ الخسارة بمسابقة الدوري المصري أمام سيراميكا برباعية مقابل هدفين، وسجل شادي حسين في الدقيقة 44 وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 45 + 2 و47 وسجل الهدف الرابع أحمد محسن في الدقيقة 53، أما للفريق الأزرق فسجل رمضان صبحي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ومحمد الجباس في الدقيقة 80.

وفي كأس الكونفدرالية الافريقية كانت آخر مباراة لبيراميدز أمام نامونجو التنزاني بدور المجموعات، وفاز بهدف نظيف سجله اللاعب “إبراهيم عادل” في الدقيقة 65.

بينما خسر فريق إنيمبا من فريق إينوجو رينجرز في الأسبوع العشرين في الدوري النيجيري يوم 9 مايو 2021، وفاز فريق إنيمبا على أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي في الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، وسجل الهدف سيريل أوليسيما في الدقيقة 95.

وصعد فريق إنيمبا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط أما بيراميدز يحل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

بث مباشر بيراميدز وانيمبا

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز وانيمبا فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد الدفاع الجوي.

تنقل مباراة بيراميدز وانيمبا فى كأس الكونفدرالية الافريقية على قناة بي إن سبورتس (4) بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما تنقل على قناة بي إن سبورت كونكت.

بيراميدز (-) انيمبا

كأس الكونفدرالية الافريقية (دور الـ8)

ستاد الدفاع الجوي – القاهرة