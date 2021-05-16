شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ ساذج من إكرامي يُهدي إنيمبا الهدف الأول في الدقيقة الأولى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق إنيمبا على مضيفه بيراميدز بهدف دون رد في الدقيقة الأولى من مباراة الذهاب التي تجمعهما في إطار منافسات الأدوار الإقصائية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الهدف جاء في الثواني الأولى بعد خطأ ةساذج من حارس المرمى شريف إكرامي الذي فشل في مراوغة المهاجم الينجيري فيكتور موبي الذي استخلص الكرة ووضعها في المرمى.

ويحاول لاعبي بيراميدز الضغط هجومياً خلال ما تبقى من وقت في الشوط الأول من أجل تسجيل هدف التعادل ثم تحقيق الفوز وذلك لتسهيل مهمة لقاء الإياب.