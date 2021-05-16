شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: عبد الله جمعة سيكون جاهز لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان عبدالله جمعه الظهير الايسر للفريق سيكون جاهز لمواجهة المصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 24 من مايو الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون للدوري والتي ستجري بينهما على ارض ملعب ستاد الإسكندرية.

وغاب عبدالله جمعة، عن الزمالك طوال الفترة المنقضية بسبب تعرضه للإصابة في الرباط الخارجي للركبة، ويؤدي على اثرها برنامج تأهيلي وتدريبي تحت اشراف الجهاز الطبي.

وأضاف الطبيب، ان عبدالله جمعة يتقدم بصورة كبيرة في برنامجه العلاجي وانه فضل اتخاذ الاحوط، وعدم الدفع به في المباريات إلا بعد التأكد من سلامته نهائياً حتي لاتتجدد اصابته مرة أخرى.

ويستأنف الزمالك، تدريباته «الثلاثاء»، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة «الخميس» ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري، بعد الراحة السلبية التي منحها باتريس كارتيرون للاعبيه لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز الأخير الذي حققوه على انبي.