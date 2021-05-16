شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ليفربول وست بروميتش.. محمد صلاح يتعادل بتصويبة رائعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في إحراز هدف التعادل لليفربول في شباك بروميتش ألبيون بتصويبة رائعة في الدقيقة 32.

وكان فريق وست بروميتش ألبيون قد أحرز الهدف الاول له في شباك ليفربول عن طريق مهاجمه هال روبسون كانو في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه في مواجهة وست بروميتش في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 16-5-2021 على ملعب هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه اليوم الأحد لخوض لقاء مهم في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش الذي كان محترفا ضمن صفوفه أحمد حجازي وانتقل إلى الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة.

ويشهد تشكيل ليفربول غياب نجمه البرتغالي ديوجو جوتا عن مواجهة اليوم أمام وست بروميتش بعدما كان قد تعرض لإصابة في قدمه في المباراة السابقة أمام مانشستر يونايتد.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - فيليبس - ويليامز - روبرتسون

الوسط: فابينيو - تياجو - كورتيس جونز

الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان - فينالدوم - تسيميكاس - شاكيري - اوريجي - وودبرن - كلاركسون - ويليامز - كوميتيو.

يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا ثقيلا على وست بروميتش عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الذي توج به رسميا مانشستر سيتي.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، ومن المقرر أيضا أن يعلق على هذه المباراة أحمد الطيب

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