شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يتراجع عن تطبيق تقنية الفيديو بدوري الأبطال.. وسقوط موتسيبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أول اختبار حقيقي، بعدما دخلت مسابقتا دوري الأبطال والكونفيدرالية مراحل خروج المغلوب، وسط ارتفاع حدة الاحتجاج على قرارات الحكام،

واحتج الأهلي المصري والوداد البيضاوي على قرارات وُصفت بـ«الغريبة»، في ظل غياب تقنية الفيديو، التي وعد موتسيبي بتطبيقها.

وكان موتسيبي قد وعد يوم 14 مارس الماضي خلال مؤتمر صحفي، فور انتخابه خلفا لأحمد أحمد، بالعمل على تطهير التحكيم من «أخطبوط الفساد الذي عمر به طويلا».

كما أكد أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو، في باقي مراحل دوري الأبطال والكونفيدرالية، على أن يحضر «الفار» في النسخ المقبلة انطلاقا من دور المجموعات، لكن الكاف أكد في خطابات رسمية وصلت للأندية التي تشارك في البطولة بصعوبة تقنية الفيديو لأسباب غير معلومة.