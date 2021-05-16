شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة أبراهام تنتقد توخيل بشدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت ليا مونرو، صديقة اللاعب تامي أبراهام، هجوماً لاذعاً على توماس توخيل مدرب الفريق الأول بنادي تشيلسي.

وكان توخيل استبعد أبراهام من حسابته الفنية خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، وسط توقعات بأن هذه الخطوة مؤشر لرحيله عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان البلوز فقد بطولة كأس الاتحاد بعدما تلقى هزيمة مفاجئة في النهائي أمام ليستر سيتي بهدف دون رد.

وغردت صديقة أبراهام على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «ما هذا بحق الجحيم! كيف اتخذت قرارًا غريباً بترك هداف الفريق خارج الفريق في المباراة النهائية؟ نفس الشخص الذي سجل حتى الأهداف للتأهل لنهائي هذه المسابقة؟ هذا ليس له أي معنى على الإطلاق، ولا حتى مقاعد البدلاء؟ يجب أن تكون هذه مزحة».

ويقدم صاحب الـ 23 عام موسم جيد حيث تمكن من تسجيل 12 هدف وتمرير 6 كرات حاسمة، مما ساعد فريقه على التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقرر لها نهاية الشهر الحالي.