شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: مدافع مانشستر يونايتد يتعافى ولن نتعجل لعودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن القائد هاري ماجواير يسير بخطى ثابتة في التعافي من إصابة في الكاحل وسينال الوقت اللازم حتى يكون جاهزا لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال، يوم 26 مايو المقبل

وأصيب ماجواير مدافع المنتخب الإنجليزي، الذي بدأ 34 مباراة ليونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز هذا الموسم، خلال الفوز 3-1 على أستون فيلا، الأحد الماضي.

وغاب المدافع البالغ عمره 28 عاما، الذي أصيب بعد التحام من أنور الغازي لاعب فيلا، عن الخسارة (2-1) أمام فريقه السابق ليستر سيتي ثم الهزيمة (4-2) أمام ليفربول، وسط شكوك حول لحاقه بمواجهة فياريال.

وقال سولسكاير لموقع النادي «إنه يتعافى بخطى ثابتة. عندما تحدثت إليه هذا الصباح، كان يتحلى بروح إيجابية، لكن من الطبيعي أن نشعر بالإحباط في اليوم التالي للإصابة».

وأضاف مدرب يونايتد، أنه لا يريد التعجل في اختبار ماجواير أو المخاطرة بإشراكه قبل أن يتعافى بشكل تام من الإصابة.

ويدرك سولسكاير تماما أهمية ماجواير مع بحثه عن لقبه الأول كمدرب لمانشستر يونايتد.

وقال المدرب النرويجي «أتمنى أن يتعافى بسرعة ويصبح جاهزا لخوض النهائي.. سأمنحه كل الوقت اللازم حتى يحسم موقفه من اللعب».