شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تصعيد ظهير أيسر للفريق الأول من قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، تصعيد ظهير أيسر للفريق من قطاع الناشئين.

ويعاني الزمالك نقصًا عدديًا في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة الثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة وعدم وجود سوى محمد عبدالشافي لشغل الجبهة اليسرى.

ويعتمد «كارتيرون» على إسلام جابر كورقة بديلة في الجهة اليسري لمحمد عبدالشافي لسد العجز الواضح في مركز الظهير الأيسر.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقررة الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمباريات الدوري الممتاز.

ويُنتظر أن يعرض أسامة نبيه لاعبين أو أكثر على «كارتيرون» للمفاضلة بينهم والإبقاء على مَن يختاره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.