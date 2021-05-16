شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن مسؤولي ريال مدريد يفكرون في إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى سانتياجو برنابيو إذا رحل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الميرينجي بنهاية الموسم.

وسبق أن درب «أنشيلوتي» ريال مدريد وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014، لكن «بيريز» أقاله عقب نهاية الموسم التالي، بعد خسارة الليجا والتشامبيونز ليج.

وذكرت أن عودة «أنشيلوتي» إلى ريال مدريد قد تصاحبها عودة جاريث بيل المُعار إلى توتنهام، والذي سبق أن تألق مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي.

وزعم العديد من التقارير أن «زيدان» سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن المدرب الفرنسي أبلغ لاعبي الميرنجي بهذا القرار منذ أيام.