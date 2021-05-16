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أنشيلوتي مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن مسؤولي ريال مدريد يفكرون في إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى سانتياجو برنابيو إذا رحل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الميرينجي بنهاية الموسم.

وسبق أن درب «أنشيلوتي» ريال مدريد وفاز معه بلقب عام 2014، لكن «بيريز» أقاله عقب نهاية الموسم التالي، بعد خسارة الليجا والتشامبيونز ليج.

وذكرت أن عودة «أنشيلوتي» إلى ريال مدريد قد تصاحبها عودة جاريث بيل المُعار إلى توتنهام، والذي سبق أن تألق مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي.

وزعم العديد من التقارير أن «زيدان» سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن المدرب الفرنسي أبلغ لاعبي الميرنجي بهذا القرار منذ أيام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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