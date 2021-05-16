شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتقدم على الزمالك في بداية الشوط الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح لاعبو فريق شباب الأهلي في التقدم على نظرائهم الزمالك بهدف مقابل لا شىء، سجله إبراهيم عبدالجواد، برأسية رائعة، على يسار أحمد نادر السيد، حارس شباب الزمالك، في المباراة التي تجمعهما على أرض ملعب عبداللطيف أبورجيلة بنادي الزمالك.

وارتقى «عبدالجواد» فوق مدافعي الزمالك، وقابل عرضية ميدو نبيل، وسددها لاعب الأهلي برأسية قوية سكنت الشباك، ويحتاج الزمالك الفوز أو التعادل لحسم اللقب لصالحه، بينما يسعى الأهلي للفوز من أجل المنافسة على البطولة.