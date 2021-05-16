شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: مصير التوأمين سيُحسم عقب نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة ناديه سيحسم قراره النهائي بشأن تمديد عقد حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح «مصيلحي»، لـ«المصري اليوم»، أن مجلس الإدارة لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة، ولكن وفقًا لتقييم شامل خلال الموسم بأكمله، لافتًا إلى أن التعاقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسيتم وقتها حسم القرار النهائي.