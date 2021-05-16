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مصيلحي: مصير التوأمين سيُحسم عقب نهاية الموسم

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة ناديه سيحسم قراره النهائي بشأن تمديد عقد حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح «مصيلحي»، لـ«المصري اليوم»، أن مجلس الإدارة لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة، ولكن وفقًا لتقييم شامل خلال الموسم بأكمله، لافتًا إلى أن التعاقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسيتم وقتها حسم القرار النهائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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